Debüt: Landesrätin Leja wurde auf den Zahn gefühlt

Viel Rückenstärkung hatte Leja in Form von donnerndem Applaus der eigenen Partei bei jeder beantworteten Frage. Wie ein echter Profi schaffte sie es kaum, die Zeitvorgabe von vier Minuten pro Antwort einzuhalten. Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider (Fritz) übergab eine Forderung für einen höheren Lohn in der Pflege mit rund 9000 Unterschriften. Wie auch schon in einem „Krone“-Interview wollte sich die Landesrätin nicht konkret zu einer Lohnerhöhung für Pflegekräfte bekennen, sondern peilt Verbesserungen in den Bereichen Ausbildung und Gesundheit der Pflegenden an. Man müsse auch dafür Sorge tragen, dass diese im Beruf bleiben.