Jetzt fix: Keine Masken-Verordnung für Velden

Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, damit sich die Gäste in der Wörthersee-Gemeinde Velden sicherer fühlen, wollten Bürgermeister Ferdinand Vouk und Tourismusvertreter eine FFP2-Maskenpflicht im Ortskern einführen - ähnlich wie im Sommer 2020. Laut Bezirkshauptmann Bernd Riepan geht das aber nicht so einfach: „Für so eine Verordnung brauche ich ein Gutachten, das die Amtsärztin erstellt hat. Heuer haben wir ganz andere Voraussetzungen - häufigere Tests und natürlich viel mehr Geimpfte. Und auf Basis dieser Fakten wird es vorerst keine Pflicht geben“, sagt Riepan zur „Krone“. Die Gemeinde will weiterhin an Besucher appellieren, freiwillig FFP2-Masken zu tragen.