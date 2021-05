Bürgerinitiative protestiert gegen den Buslärm

Im November 2020 startete Villach auf den Linien 7 und 8 den Taktverkehr, der zu Stoßzeiten sogar 15-minütig Menschen zur Arbeit befördert - etwa zu Infineon. „Gerade in unserer dicht besiedelten Wohngegend ist das ein Problem. Die Busse quetschen sich durch die engen Gassen, machen einen Höllenlärm. Hinzu kommt, dass sie so gut wie leer sind. Welchen Sinn macht das?“, fragt Günther Oblasser, der die Bürgerinitiative Sandweg/Richtstraße ins Leben gerufen hat. „Teilweise komme ich mir in meiner Nähstube vor, als würde ich auf einem Flughafen wohnen“, ergänzt eine Anrainerin, die sich gemeinsam mit Oblasser über das Feedback von Verkehrsstadtrat Gerald Dobernig freut.