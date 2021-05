Molières Klassiker: Amouröses auf offener Straße

„Corona verhinderte vergangenes Jahr das 10. Jubiläum der Haller Gassenspiele. So feiern wir 2011 das 11. Jubiläum unseres Schauspielreigens. Was mir persönlich vom Konzept her viel besser gefällt“, erklärt der aus Hall stammende Begründer und künstlerische Leiter der Gassenspiele, Schauspieler, Musiker und Regisseur Ali Sackl. Im August vor zehn Jahren verwandelte sich die winkelige, mittelalterliche Schmiedtorgasse im Zentrum der alten Salz- und Münzstadt zum ersten Mal in eine Freilicht-Theaterbühne, der besonderen Art. Der zuvor gegründete Verein „Haller Gassenspiele“ startete mit der Komödie „Die Tschurtschental-Saga“ von Thomas Gassner in seine erste viel beachtete Spielsaison.