Nur wenige Frauen sind in „Männerberufen“ tätig

Das Fazit der Interviews: Es benötige in Zukunft neben der Sichtbarkeit von weiblichen Role Models vor allem eine Unternehmenskultur, die Frauen den Einstieg in männerdominierte Berufe ermöglicht. „Schulbesuche, Teilnahmen an Messen oder eine enge Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und Universitäten können in Zukunft sehr viel bewirken", hält Böhm fest.