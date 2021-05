Maskenverweigerin verletzte Securitys und Polizist

16-Jähriger verletzte drei Polizeibeamte

Weitere verletzte Beamte forderte ein Einsatz in Ottakring. Bereits am Morgen war die Exekutive zu einer Jugendeinrichtung gerufen worden. Ein Jugendlicher, der bereits mit einem Betretungsverbot belegt ist, hatte sich gegenüber einem Betreuer überaus aggressiv gebärdet und ihn „zum Kampf herausgefordert“, berichtete die Polizei. Seine Wut ließ der 16-Jährige an den Beamten aus und verletzte drei von ihnen leicht. Der Jugendliche wurde daraufhin festgenommen.