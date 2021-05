Falkenweibchen legte nach seiner Rettung ein Ei

Eine nicht alltägliche Geschichte kann man in der Adlerarena Burg Landskron in Kärnten berichten. Nachdem ein Turmfalkenweibchen in Fürnitz nach einem Unfall gerettet worden war, legte der Greifvogel während des Transportes ins Pflegecenter der Adlerarena ein Ei. Dieses kam sofort in die Brutmaschine. Das Falkenweibchen konnte am nächsten Tag wieder freigelassen werden.