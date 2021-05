Petition gegen Touristenflut und Parkplätze

„Stopp dem Massentourismus auf die Hohe Wand“ - so lautet der Titel einer aktuellen Protestaktion auf der Online-Plattform „Open Petition“. Die Aktivisten wollen damit die geplanten Parkplatz-Projekte und den überbordenden Tourismus in die Schranken weisen. Während die Anrainer auf die Barrikaden steigen, sehen die Touristiker naturgemäß Vorteile: „Die Parkplätze sind wichtig, um schnell Entlastung zu bieten. Außerdem wird nur geschottert“, so Experte Christoph Madl.