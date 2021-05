Kocher will Homeoffice-Regeln erweitern

Homeoffice wird bleiben

Dass Homeoffice auch nach der Corona-Pandemie bleiben werde, allerdings in abgespeckter Form, davon waren sowohl Kocher als auch die Magenta-Manager überzeugt. „Es wird bleiben, ein, zwei, drei Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten“, erwartet Kocher. Magenta-CEO Andreas Bierwirth verwies auf die weitergehenden Folgen, so werde der Büromarkt nicht mehr so florieren. „Die Menschen wollen lieber in Mattersburg bleiben, von dort arbeiten und von günstigeren Mieten profitieren,“ sagte er.