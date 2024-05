Mann in Wien angeschossen und schwer verletzt

Ohrenzeuginnen und Ohrenzeugen hatten gegen 17 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem zwei Schüsse gefallen waren. Zuvor soll es einen Streit zwischen mindestens drei Männern gegeben haben. Worum es dabei ging, ist derzeit noch unklar. Als die Beamtinnen und Beamten am Tatort eintrafen, lag der Schwerverletzte auf dem Bauch am Boden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte vorläufig nicht zum Tatgeschehen befragt werden.