Autobahn in Südchina eingestürzt – 24 Tote

In der südchinesischen Provinz Guangdong ist am frühen Mittwochmorgen eine Fahrbahn auf einer Autobahn eingestürzt. Dabei kamen 24 Menschen ums Leben. Weitere 30 müssen in Krankenhäusern behandelt werden. In der Provinz hatte es in den vergangenen Tagen viel geregnet, Ströme stiegen an.