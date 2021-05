Niederösterreichs Gastgärten stehen bereit

So auch Bastl Köstlbauer, der am Hauptplatz in Tulln eine traditionsreiche Konditorei besitzt. Während er stets alle Vorschriften einhält, hinterfragt er sie jedoch: „Bin ich der einzige Gastronom, der diese ausschließlich guten Neuigkeiten um die Lockerungsverordnung nicht so recht erkennen kann? Das Freitesten und Impfen sehe ich ja ein, aber eine Registrierungspflicht im Freien trotz zwei Metern Abstand zwischen den Tischen, wo das Contact Tracing bereits im Herbst so grandios gescheitert ist? Wo ist der Widerspruch der Branchenvertretung angesichts dieser Gängelei, nach über einem halben Jahr Betretungsverbot? Will man das ernsthaft als Erfolg verkaufen?“