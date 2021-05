Richtiger Abstrich muss gelernt sein

„Größte Fehlerquelle ist falsches Einführen“

„Die größte Fehlerquelle beim Nasenabstrich ist, dass man das Stäbchen falsch in die Nase einführt“, sagt Hals-Nasen-Ohren Arzt Gerd Rasp. So sollte das Stäbchen recht gerade nach hinten Richtung Ohr geführt werden und auf keinen Fall nach oben (siehe Bild). Die Konsequenzen einer falschen Probenentnahme? „Es kann sein, dass der Test dadurch ein falsch-negatives Ergebnis anzeigt, da sich im oberen Bereich der Nase weniger Viren befinden. Außerdem kann es natürlich sein, dass man die Schleimhaut beschädigt“, sagt der Mediziner. Das gilt übrigens für jede Art des Nasenabstrichs – ganz egal ob für Selbst-Tests oder Nasenabstriche, die durch medizinisches Personal abgenommen werden. „Außerdem ist es wichtig, sich vor dem Test anzuschauen, durch welches der Nasenlöcher man im Moment besser Luft bekommt. Und nur hier sollte dann der Abstrich abgenommen werden“, sagt Rasp. Auch die Spitze des Stäbchens sollte man vor der Anwendung nicht berühren, um keine Keime in die Nase zu bringen.