Häusliche Gewalt: Mehrere Einsätze in Wien

Gleich mehrmals hat die Wiener Polizei am Samstag zu Einsätzen wegen häuslicher Gewalt ausrücken müssen. In einem Fall war ein Messer im Spiel, in einem weiteren schlug ein 23-Jähriger auf offener Straße seine drei Jahre jüngere Freundin, ein weiterer Mann drohte seiner Frau und den Kindern telefonisch. In allen drei Fällen waren Alkohol und Drogen im Spiel.