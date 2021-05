Ineos Grenadier: Offroad-Tests in der Steiermark

Das Design entspricht im Wesentlichen dem alten Defender, in Details gibt es aber kleine, feine Unterschiede. So ist die Heckklappe asymmetrisch zweigeteilt, das Reserverad ist am größeren Flügel angebracht. Und statt der schmalen Dachfenster an der seitlichen Dachkante sind Relings eingelassen, an denen Ladung am Dach verzurrt werden kann.