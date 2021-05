Bauern starten Charme-Offensive auf Äckern

Ohne Information kein Verständnis. Das dürfte mittlerweile auch dem letzten Landwirt im Land bewusst werden. In Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha, geht man deshalb auch einen Schritt weiter und bietet interessierten Konsumenten eine besondere Attraktion an: Mit der „AckerkulTour“ hat der örtliche Frauenverein jetzt ein Programm ins Leben gerufen, mit dem jedem Bürger aus der Umgebung bäuerliches Know-how zugänglich gemacht werden soll. Ort des Geschehens ist genau dort, wo die landwirtschaftliche Wertschöpfung entsteht – am Acker.