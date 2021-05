Frau und Hund retteten sich selbst aus den Fluten

In ihrer misslichen Lage schnappte sie sich ihr Handy und wählte die Nummer ihres Ehemanns – der ging nicht ans Telefon, also hinterließ sie ihm eine Nachricht auf der Mobilbox. Dieser hörte den Hilferuf nach wenigen Minuten ab, alarmierte die Einsatzkräfte und eilte selbst zur Unfallstelle. Der weitere Verlauf klingt unglaublich: Dem Vierbeiner gelang es, den Ast, an dem seine Besitzerin hing, aus dem Wasser zu ziehen. „Das wäre lebensgefährlich gewesen, wenn sie abgetrieben wäre“, so ein Polizist.