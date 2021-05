Digitale Chance für die Zukunft im Pflegebereich

Onlinetherapie, Beratung via Computer

Die zeitgemäße Alternative: zur Kontrolle des Diabetes gibt ihr das Spital die nötigen Geräte mit und schult alle darauf ein. Zuhause gibt es bereits den benötigten Internetanschluss, um die gemessenen Werte an den Arzt zu schicken und Änderungen der Therapie zu besprechen. Die Physiotherapie bekommt sie ebenfalls online. Der Therapeut überwacht die Übungen per Bildschirm und gibt die nötige Anleitung. Auch die Orthopädin kontrolliert ihre Fortschritte online. Die Familie, die sich noch nie um einen älteren Menschen kümmern musste und viele Fragen hat, erhält jederzeit online Hilfe. Als die Patientin in den ersten Tagen extrem unruhig ist und die Verwandten Angst haben, wie das weiter geht, erfahren sie in einer Tele-Konferenz, dass ein Spitalaufenthalt einen alten Menschen durcheinanderbringen kann und noch kein Grund zur Sorge besteht. Auch Hinweise zur Ernährung sind sinnvoll. Wenn die psychische Belastung zu viel wird, gibt es umfassende psychologische Unterstützung für die Betreuer- ebenfalls per Telekonferenz.