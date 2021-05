AUA, Lufthansa und Co. streichen Flüge nach Israel

Auch in der Nacht auf Donnerstag wurden zahlreiche Raketen auf israelische Städte geschossen. Aufgrund dieser jüngsten Gewalteskalation in Nahost setzen Austrian Airlines, Lufthansa und British Airways alle Flüge von und nach Tel Aviv aus. „Die Sicherheit unserer Passagiere sowie unserer Crews hat natürlich oberste Priorität“, so etwa die Austrian Airlines in einer Stellungnahme. Die Fluglinie stehe in engem Kontakt mit den Behörden und bewerte die Sicherheitslage laufend.