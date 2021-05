Mehr als 1600 Raketen aus Gazastreifen abgefeuert

Schwere Unruhen in mehreren Städten

Zwischen jüdischen und arabischen Israelis kam es am Mittwoch in mehreren israelischen Städten zu schweren Konfrontationen. Trotz einer Ausgangssperre flammten Unruhen in der Stadt Lod in der Nähe von Tel Aviv erneut auf. Nach Medienberichten wurde in der Stadt ein Polizeifahrzeug in Brand gesetzt. In Akkon (Akko) im Norden des Landes wurde ein jüdischer Einwohner von arabischen Demonstranten lebensgefährlich verletzt. In Bat Yam südlich von Tel Aviv attackierten ultrarechte Juden nach Medienberichten arabische Geschäfte. Ein arabischer Einwohner wurde nach Fernsehberichten von einer jüdischen Menge brutal mit Knüppeln angegriffen.