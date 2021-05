Erneut nächtliche Raketenangriffe in Israel

Rakete drang in Luftschutzraum ein und tötete Bub

Auf israelischer Seite sind mehr als 200 Verletzte und sechs Tote zu beklagen, darunter der kleine Ido Avigal. Wie israelische Medien berichteten, traf eine Rakete am Mittwoch ein mehrstöckiges Wochenhaus, in dem sich der Bub mit seiner Mutter in einem Luftschutzraum verschanzt hatte. Die Frau soll schwer verletzt worden sein und wird im Krankenhaus behandelt.