Mann wollte mit 97.510€ in bar nach Kairo fliegen

Mit fast 100.000 Euro in bar wollte ein Unternehmer am 7. Mai von Wien nach Kairo reisen. Der Mann flog jedoch am Flughafen Wien im Rahmen einer Zollkontrolle auf. Hinsichtlich der Mitnahme von Bargeld befragt, gab der Mann 3000 Euro an. Die Kontrolle seines Gepäcks ergab jedoch, dass er in vier Umschlägen insgesamt 97.510 Euro mit sich führte. Außerdem stellte sich heraus, dass er in Österreich hohe Steuerschulden hat.