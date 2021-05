In Bedrängnis: Finanzminister Blümel ändert Taktik

Ungewohnte Entschuldigungen

So geht Gernot Blümel nun in die Offensive - voller Charme, freundlichem Lächeln und auch ungewohnten Entschuldigungen. Nach seinem Auftritt in der „ZiB2“ am Montag lud er am Dienstag zum Interview. Und sagte dabei Sätze wie: „Mir ist gesagt worden, dass ich manchmal provokanter wirke, als ich mir das selbst zugestehen möchte.“ Oder: „Dass mir mangelnder Respekt vor Verfassung und Institutionen attestiert wird, schmerzt mich. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, wenn dieser Eindruck entstanden sein sollte.“