Blümel lehnt 10.000-Euro-Limit für Bargeld ab

Mehrere EU-Länder haben Grenzen

Anders sieht das die EU-Kommission, die andenkt hohe Bargeldzahlungen zu verbieten. Während man hierzulande in unbegrenzter Höhe bar bezahlen kann, sieht das in mehr als der Hälfte der EU-Ländern bereits jetzt anders aus. In Frankreich etwa darf die Bevölkerung nur Beträge bis zu 1000 Euro in bar bezahlen - auch in Portugal und Italien gibt es ähnliche Beschränkungen. Die strengsten Regeln gelten aber in Griechenland, wo alle Zahlungen über 500 Euro per Überweisung oder Karte beglichen werden müssen. Diesen Fleckerlteppich möchte die EU nun mit einer generellen Obergrenze reduzieren.