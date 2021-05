Neuer Weltcupkalender wieder mit Zürser Flexenrace

Bei den Damen enthält der Kalenderentwurf, der am 2. Juni vom FIS-Vorstand abgesegnet werden soll, derzeit 18 Technikrennen (je neun Slaloms und Riesentorläufe) sowie 19 Speedevents (zehn Abfahrten und neun Super-Gs). Allerdings könnte noch eine Abfahrt aus dem Programm fallen, da derzeit für die Rennen im kanadischen Lake Louise drei Abfahrten vorgesehen sind – was doch höchst ungewöhnlich wäre. Gibt es wie bereits in den vergangenen Jahren eine Doppelabfahrt in den Rocky Mountains, würden bei den Damen in allen vier Disziplinen gleich viel Rennen gefahren werden.