Corona-Krise beschäftigt Volksanwaltschaft

Mehr als 17.900 Menschen wandten sich im Vorjahr an die Volksanwaltschaft - ein Plus von 1500 Fällen. Allein 1200 Fälle standen in Bezug zur Pandemie. Was sorgte für Ärger? Etwa Verordnungen, die quasi „über Nacht“ umgesetzt wurden und bei denen „nicht nur die Bevölkerung nicht wissen konnte, was gilt, sondern auch die Behörden, die sie umsetzen mussten, erfuhren von ihnen oft nur aus Pressekonferenzen“, so die Volksanwälte Bernhard Achitz, Walter Rosenkranz und Werner Amon. Was noch? Bei der Quarantäne sei oft unklar gewesen, „wer und wie lange“. So wurden „teils falsche Ausgangsbeschränkungen verhängt“, Betroffene hätten oftmals keine Verständigung über ihr Quarantäne-Ende erhalten.