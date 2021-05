Fotovoltaik: Wildwuchs auf Wiesen sorgt für Ärger

Und auch als Problem: In der Steiermark stellt sich das Umweltressort unter Ursula Lackner verschärft gegen die Errichtung der Anlagen auf grünen Wiesen. „Wir haben jetzt beim Leitfaden, der diesbezüglich an alle Gemeinden geht, ordentlich nachgebessert und an einigen Schrauben gedreht“, so Lackner, die dem Wildwuchs damit einen Riegel vorschieben will.