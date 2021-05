Steak mit Artischockenherzen und Zuckermais-Sauce

Zutaten Artischocken: 2 Artischocken, 2 Zitronen, 100ml Weißwein, 200ml Wasser, 4 Zweige Thymian, 1 Lorbeerblatt, 2 Pimentkörner, 1EL Senfkörner, 5 schwarze Pfefferkörner, 1 Karotte würfelig, 1 Schalotte würfelig, 1 Tomate würfelig, 50g Champignons geviertelt, 20g Butter, Olivenöl, gehackte Petersilie, gehackter Kerbel, Schnittlauch fein geschnitten.

Zubereitung: Artischocke putzen und in Zitronenwasser legen, damit sie nicht oxidieren. Separat Schalotte, Karotte und Champignons in Butter und etwas Olivenöl anschwitzen. Tomaten dazugeben und weiter rund zwei Minuten braten. Mit Weißwein ablöschen und leicht reduzieren. Jetzt mit Wasser aufgießen und einmal aufkochen lassen. Kräuter und Gewürze hinzufügen. Die Artischockenböden im Sud bissfest garen. Aus dem Sud nehmen und in Ecken schneiden. Anschließend in etwas Butter schwenken und mit etwas Kochfond ablöschen. Zum Schluss die frischen Kräuter und etwas Zitronenzeste hinzufügen.