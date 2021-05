Alarm in Jerusalem: Mehrere Raketen eingeschlagen

Auf Videos waren Raketen im Flug zu sehen und Alarmsirenen in Jerusalem zu hören. Menschen versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Berichte über Schäden oder Verletzte durch die Raketeneinschläge lagen zunächst nicht vor. Abgeordnete und hunderte Gläubige wurden in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Armee gab es auch in der Stadt Beit Shemesh sowie in Ashkelon Luftalarm.