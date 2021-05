Zwangsräumungen führten zu Eskalation in Jerusalem

Netanyahu bleibt bei seiner Linie

Der Protest hatte sich an der drohenden Zwangsräumung palästinensischer Familien in einem Viertel der Stadt entzündet. Ein für Montag geplanter Gerichtstermin in dem Fall wurde am Sonntag verschoben. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu signalisierte jedoch Härte, was die Baupläne betrifft.