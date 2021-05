Bergwelten in Graz und auf Schloss Trautenfels

Insgesamt 85 Filme haben es heuer in den Wettbewerb von Robert Schauers Mountainfilmfestival geschaft. Von 9. bis 12. Juni hat man in den drei Sälen des Grazer Congress die Gelegenheit, tief in die unterschiedlichsten Bergwelten einzutauchen. Gezeigt werden die Beiträge wieder in den vier Kategorien „Alpinismus & Expeditionen“, „Sport in Berg- & Naturräumen“, im Schwerpunkt „Natur & Umwelt“ sowie in „Menschen & Kulturen“. Aufregende, spannende und farbenprächtige Erlebnisse dürfen auch bei diesem Festival erwartet werden. Übrigens kann man viele Filme heuer Corona-bedingt erstmals im Vorfeld via „Vimeo“ streamen und sie gemütlich zu Hause auf dem Sofa genießen.