Vierbeiner von Bergrettung aus Wand abgeseilt

Tierischer Einsatz für die Bergrettung Hall am Sonntag im Tiroler Halltal: Weil sich Samojede „Coco“ verstiegen hatte wie weiland Kaiser Max in der Martinswand, mussten sie die Bergretter aus ihrem luftigen „Gefängnis“ in den Felsen befreien. Operation geglückt: „Coco“ wurde abgeseilt und unverletzt den Besitzern übergeben.