Öffnungen: Das gilt für Reisen und Tourismus

In den Hotels wird in allgemeinen Bereichen auch nach der Öffnung am 19. Mai eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Die Eingangstests entsprechen denen in der Gastronomie. Wer zusätzliche Dienstleistungen im Hotel in Anspruch nehmen will, muss alle zwei Tage einen Selbsttest unter Aufsicht machen.