Jackpot für Sturm zum Greifen nahe

Er würde der Truppe von Christian Ilzer auf alle Fälle eine Gruppenphase sichern. Entweder in der Europa League, oder in der erstmals ausgetragenen Conference League. Lukrativer wäre zwar die Europa League, aber „Kohle scheffeln“ würde Sturm immer. „Vom Startgeld her sind beide Bewerbe ziemlich gleich dotiert, plus, minus drei Millionen Euro warten pro Klub“, sagt Sportchef Andreas Schicker. „Nur bei den Punkteprämien kann man in der Europa League wesentlich mehr verdienen.“



Dritter Streich gefragt

Nur noch vier Runden trennen Sturm vom großen Jackpot! Und es geht Schlag auf Schlag. Binnen einer Woche warten jetzt drei Knaller: Heute daheim Salzburg, Mittwoch Tirol (A), anschließend Rapid (H). „Vier Endspiele für uns! Unsere Ausgangslage ist klar: Der LASK muss einmal öfter gewinnen als wir. Aber wir schauen sowieso auf uns“, betont Schicker. Und Trainer Ilzer meint mit Blick auf die Tabelle: „Nicht nur der LASK und wir, auch Wolfsberg und Tirol haben noch die Chance auf den dritten Platz.“