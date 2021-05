„Mama, du bist eine Heldin!“

Für Jasmina (17), Phillip (14) und Anna-Lena (9) ist ihre Mutter sowieso ein Heldin – nicht nur am Muttertag. Lamm ist von Beginn an leidenschaftliche Feuerwehrfrau und hat sich Helfen zur Lebensaufgabe gemacht: „Ich bin in der Pflege tätig, deshalb begeistert mich auch das Konzept der freiwilligen Feuerwehr. Für Menschen in großer Not da zu sein.“ Das ehrenamtliche Engagement ist aber auch ein willkommener Ausgleich zum stressigen Job.