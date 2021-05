Das Großspektakel „Innsbruckathlon“ ist zurück

Eine Wasserrutsche am Bergisel oder eine Eventarena am Landestheater mit einem Sprung aus 4,5 Metern auf ein überdimensional großes Jumpbag – das sind nur zwei der zahlreichen Hindernisse, die auf die Teilnehmer des „Innsbruckathlon“ von „beat the city“ am 4. September warten. Dieses Jahr locken die Veranstalter mit mehr Challenges denn je, und das an den schönsten Orten der Landeshauptstadt. Für die Athleten ist es ein Mix aus einander helfen, Spaß und Herausforderungen. Vom Bewerb überzeugt zeigt sich auch Ski-Star Manuel Feller: „Das Konzept dahinter ist einfach eine coole Sache.“