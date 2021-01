Innsbruckathlon: Ski-Ass Feller ist mit dabei!

Bereits am 26. Oktober wurde – wie berichtet – die Anmeldung für die gesamte „beat the city“-Serie freigeschalten. Doch wem noch der letzte Ansporn dafür gefehlt hat, der lässt sich nun vielleicht vom neuen Testimonial der „beat the city“-Serie überzeugen. Es ist kein Geringerer als der Unterländer Ski-Star Manuel Feller. Er wird sogar selbst bei einem der drei Bewerbe in Innsbruck, Linz oder Graz gegen die Stadt in den Kampf ziehen und die Serie mit vielen spannenden Medienbeiträgen begleiten.