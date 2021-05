Ibiza: Begehrliche Blicke auf blaue Chats

Bereits zwei ÖVP-Ansuchen abgelehnt

Die ÖVP sieht das so. Und verlangt rasche Auswertung und Lieferung an den Ausschuss, der Mitte Juli endet. ÖVP-Fraktionsführer Hanger und Kollegen richteten ein entsprechendes Verlangen an die Justizministerin. Und man will auch die Kommunikation zwischen Strache und Burgenlands Landeschef Doskozil (SPÖ), ebenfalls vorrätig in den unberührten Chats. Das Justizministerium hat schon zwei Beweisverlangen (13. März und 26. April) der ÖVP abgewiesen mit der Begründung, die Verlangen seien nicht ausreichend begründet. Hanger: „Das können wir nicht nachvollziehen. Es geht um den Kern der ganzen Geschichte.“