Testpflicht für Osttiroler Gemeinde endet früher

„Wir haben es selbst in der Hand“

Bezirkshauptfrau Olga Reisner appellierte indes an die Bevölkerung, sich unbedingt weiterhin an die bestehenden Sicherheits- und Hygienevorgaben zu halten und sich auch künftig vorsorglich und regelmäßig testen zu lassen. „Jeder und jede kann einen Beitrag dazu leisten, dass wir die Coronakrise nachhaltig überwinden - wir haben es selbst in der Hand.“