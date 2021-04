Erneut Ausreisetestpflicht für Osttiroler Gemeinde

Die erste Verordnung trat am 11. April in Kraft und endete für Abfaltersbach und andere benachbarte Gemeinden erst am vergangenen Samstag. Aufgrund eines erhöhten Infektionsgeschehens wird jetzt für den rund 650-Seelen-Ort noch einmal die Notbremse gezogen. Ab Donnerstag, 0 Uhr, gilt beim Verlassen des Gemeindegebiets wieder eine Ausreisetestpflicht. Vorerst bis 9. Mai. Dies hat der Corona-Einsatzstab des Landes in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Lienz und der Gemeinde beschlossen.