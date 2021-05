Telfs: Ausreisetestpflicht endet schon am Freitag

Gute Nachrichten hört man wenige in dieser Pandemie, daher ist diese umso positiver. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Infektionszahlen in Telfs kann die dortige Ausreisetestpflicht bereits früher als geplant wieder aufgehoben werden. Diese endet nämlich nicht wie geplant erst in zwei Tagen, sondern bereits am Freitag um Mitternacht.