Betrüger stahlen in Tirol hochpreisige Teppiche

„Firma“ nicht mehr erreichbar

Nach Ablauf der Frist konnte aber kein Kontakt mehr zu der „Reinigungsfirma“ hergestellt werden. Die Tirolerin erstattete daraufhin am Montag Anzeige bei der Polizei in Hall. „Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages“, erklärt die Exekutive.