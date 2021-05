Kundenansturm und volle Parkplätze in der SCS

Für den Handel war der jüngste Lockdown eine erneute Durststrecke. Am Montag durften die Geschäfte nun endlich wieder ihre Pforten öffnen. Und das nutzten zahlreiche Wiener und Niederösterreicher - Familien inklusive - schon am Vormittag für einen Ausflug in die Shopping City Süd im Bezirk Mödling (NÖ). Gut besucht war auch die Einkaufsmeile in der Fußgängerzone der Stadt Mödling.