Tiroler trennt sich mit Kreissäge vier Finger ab

Schrecklicher Arbeitsunfall am Samstagvormittag im Tiroler Oberland: Ein 59-jähriger Einheimischer geriet in Pians (Bezirk Landeck) mit seiner Hand in eine laufende Kreissäge und trennte sich dabei vier Finger ab. Angehörige schlugen sofort Alarm und leisteten Erste Hilfe.