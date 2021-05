Tirolerin bei Forstarbeiten von Stein getroffen

Folgenschwerer Arbeitsunfall am Freitag im Tiroler Ötztal: Eine 55-jährige Einheimische wurde bei Holzschlägerungsarbeiten in einem Waldstück bei Längenfeld von einem Stein getroffen, der sich aus dem Erdreich oberhalb der Unfallstelle gelöst hatte. Die Frau wurde mittels Helikopter-Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.