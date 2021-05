Die Autodichte im Waldviertel wächst nach wie vor

Es scheint, als hätte das nördliche Niederösterreich wirklich viel in Sachen Öffis aufzuholen – denn die Zahl der Pkw-Zulassungen nahm im Waldviertel abermals zu. Auch die Bezirke Zwettl, Horn und Gmünd liegen satt um 700 Fahrzeuge pro tausend Einwohner. Rückgänge gab es nur bei Dieselmotoren, am stärksten zugelegt haben in Relation elektrische bzw. Hybrid-Antriebe. Das ist zwar gut für die Umwelt, die hohen Anschaffungskosten lassen aber darauf schließen, dass die Betroffenen wohl nicht so bald auf die Bahn, die ja ausgebaut wird, umsteigen