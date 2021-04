Rumänenbande hinterließ kaum Spuren

Arriach, Drobollach, Friesach, Gmünd, Hermagor, Lienz, Klagenfurt, Völkermarkt, zuletzt zweimal Straßburg, um nur die letzten der insgesamt 17 Einbruchsorte zu nennen, die das am Dienstag in Villach geschnappte Rumänen-Trio von der Draustadt aus anvisierte. „Wir erstellen gerade ein Weg-Zeit-Diagramm, das zeigen soll, wann der professionelle Dreier sich wo aufgehalten hat“, erklärt Polizeipressesprecher Rainer Dionisio, der davon ausgeht, „dass das Diagramm mehrere Unterkünfte in und um Kärnten ans Tageslicht bringen wird. Alles war perfekt geplant und professionell organisiert.“