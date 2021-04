Drei rumänische Serieneinbrecher festgenommen

Im Zuge der Polizeifahndung nach dem Einbruch in das Kaufhaus in Straßburg, konnten Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität) des LKA Kärnten am Dienstag drei rumänischen Staatsbürger im Alter von 22, 27 und 31 Jahren in Villach festnehmen. Die Männer mit wohnhaft in Kärnten und Tirol werden zudem verdächtigt, in mehrere Kaufhäuser in Kärnten, Osttirol und der Steiermark sowie in Gewerbebetriebe in Kärnten eingebrochen zu haben.