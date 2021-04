Salzburgerin Anna spielt wieder die Soul-Karte

Das Stichwort passt, denn heute, Freitag (20.15 Uhr, ORF 1) geht es wirklich um die Wurst. Vier von sechs Kandidaten erreichen das Finale am 7. Mai. Neben dem Pflichtsong „Shape of You“ von Ed Sheeran, den die Salzburgerin rockig interpretieren wird, setzt sie mit „Back to Black“ von Amy Winehouse auf ihre größte Stärke: „Ich liebe Soul-Nummern. Da fühle ich mich einfach wohl.“ Ein Finaleinzug wäre der bislang größte Erfolg in Annas Gesangskarriere.