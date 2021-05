Eva Poleschinski: Lässige Homewear statt Abendmode

Natürlich entsprechen alle Modelle den Qualitätsansprüchen von Eva Poleschinski: Die Motive wurden auf Stoffen in Europa gedruckt, alle Stücke der Kollektion in Österreich produziert. Die limitierte Edition wird zudem auf Bestellung angefertigt - und ein Teil des Umsatzes an Naturschutzprojekte gespendet.